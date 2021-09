Il Napoli lavora al rinnovo di Insigne, pranzo Pisacane-De Laurentiis (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Abbiamo fatto un buon pranzo con il presidente. Lorenzo non c’era”. Questa la breve dichiarazione di Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne resa a TuttoNapoli all’uscita dall’hotel Britannique di Napoli. Il manager del capitano azzurro ha fatto un pranzo con il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis per intavolare una trattativa sul possibile rinnovo del contratto di Insigne che attualmente è legato al Napoli fino a giugno. Da quanto trapela niente è stato ancora definito, ma si è aperta una discussione per fare passi avanti nelle prossime settimane. Proprio ieri, in conferenza stampa, Insigne aveva precisato di non pensare al contratto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Abbiamo fatto un buoncon il presidente. Lorenzo non c’era”. Questa la breve dichiarazione di Vincenzo, agente di Lorenzoresa a Tuttoall’uscita dall’hotel Britannique di. Il manager del capitano azzurro ha fatto uncon il presidente azzurro Aurelio Deper intavolare una trattativa sul possibiledel contratto diche attualmente è legato alfino a giugno. Da quanto trapela niente è stato ancora definito, ma si è aperta una discussione per fare passi avanti nelle prossime settimane. Proprio ieri, in conferenza stampa,aveva precisato di non pensare al contratto ...

