GF Vip, Soleil ha un piano per distruggere Gianmaria e lo svela ai coinquilini: "Tra un paio di giorni…" (VIDEO) (Di giovedì 30 settembre 2021) Al GF Vip si è molto discusso del rapporto turbolento tra Soleil e Gianmaria e, a quanto pare, la guerra non è finita qui, sta di fatto che la Sorge ha confessato di avere un "piano". Nel corso di una chiacchierata con alcuni coinquilini, infatti, la ragazza ha ammesso che comincerà a comportarsi in modo L'articolo proviene da KontroKultura.

