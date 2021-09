Gazzetta | il Napoli vuole riscattare Anguissa a gennaio | offrirà 10 milioni anziché 15

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ladello Sport, con Mimmo Malfitano, scrive che Aurelio De Laurentiis pare che sia deciso a chiudere l’affarecon sei mesi di anticipo. Il presidente delpresenterà un’offerta al Fulham per accelerare il diritto di riscatto, fissato a 15per il prossimo giugno. Ci proverà De Laurentiis, perché è convinto dell’operazione e anche per cercare di convincere il club inglese a riconoscergli uno sconto per il pagamento anticipato. La proprietà napoletana sarebbe disposta a pagare subito 10– ricordiamo noi delsta – è stata una intuizione del capo del settore scouting delMaurizio Micheli citato anche da Spalletti in conferenza stampa. L'articolo ilsta.