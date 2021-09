Expo 2030, Alemanno: “Raggi fa tentativo recupero fuori tempo massimo” (Di giovedì 30 settembre 2021) ”Da parte della Raggi è un tentativo di recupero fuori tempo massimo. Dopo aver ucciso le Olimpiadi a Roma adesso cerca, a pochi giorni dalle elezioni, di rifarsi una faccia appoggiandola alla candidatura di Roma all’Expo del 2030. Ma credo che ormai siamo abbastanza intelligenti per capire quanto tutto questo sia un’operazione ipocrita”. Così al’Adnkronos l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, commenta la posizione della prima cittadina Virginia Raggi che, dopo l’annuncio del premier Draghi della candidatura di Roma all’Expo 2030, ha detto di star lavorando al progetto da tempo. ”La Raggi nel suo appello elettorale finale ci potrà spiegare che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) ”Da parte dellaè undi. Dopo aver ucciso le Olimpiadi a Roma adesso cerca, a pochi giorni dalle elezioni, di rifarsi una faccia appoggiandola alla candidatura di Roma all’del. Ma credo che ormai siamo abbastanza intelligenti per capire quanto tutto questo sia un’operazione ipocrita”. Così al’Adnkronos l’ex sindaco di Roma Gianni, commenta la posizione della prima cittadina Virginiache, dopo l’annuncio del premier Draghi della candidatura di Roma all’, ha detto di star lavorando al progetto da. ”Lanel suo appello elettorale finale ci potrà spiegare che ...

