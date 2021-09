Ex dipendente segnalò i problemi alla funivia del Mottarone già nel 2019: minacciato di licenziamento (Di giovedì 30 settembre 2021) Quella del Mottarone è stata una tragedia senza precedenti, ma si poteva fare realmente qualcosa per avitarla? minacciato di licenziamento dopo avere segnalato nel 2019 problemi di funzionamento della ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 settembre 2021) Quella delè stata una tragedia senza precedenti, ma si poteva fare realmente qualcosa per avitarla?didopo avere segnalato neldi funzionamento della ...

Ultime Notizie dalla rete : dipendente segnalò Ex dipendente segnalò i problemi alla funivia del Mottarone già nel 2019: minacciato di licenziamento L'ex dipendente ha raccontato che nel maggio del 2019 notò delle noie alla cabina 3, quella precipitata. Inconvenienti a un discriminatore e perdite di olio dalla centralina dei freni. Ne parlò ai ...

