Decorazioni natalizie con spartiti e giornali: idee originali e graziose (Di giovedì 30 settembre 2021) spartiti e giornali vecchi? Mai buttarli, tornano sempre utili. E se non sono invecchiati ed ingialliti li si possono rendere tali. In vista del Natale ecco qualche idea per trascorrere il tempo e decorare la casa. 1. Pupazzo di carta Semplice da fare: si piegano le pagine di giornale e poi si aprono a ventaglio e si modellano per formare un pupazzo. Carini anche da appendere all’albero Fonte immagine 2. Alberello di carta Niente male questo alberello di carta di giornale, un buon esempio di riciclo. Decorato pare proprio un albero di Natale Fonte immagine 3. giornali alberelli Il bello di questi lavoretti di riciclo natalizi è che non occorre avere a disposizione chissà quali materiali ma bastano giornali, nastrini, bottoni, perline etc Fonte immagine 4. Addobbi per l’albero In questo caso adottiamo la tecnica ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 30 settembre 2021)vecchi? Mai buttarli, tornano sempre utili. E se non sono invecchiati ed ingialliti li si possono rendere tali. In vista del Natale ecco qualche idea per trascorrere il tempo e decorare la casa. 1. Pupazzo di carta Semplice da fare: si piegano le pagine di giornale e poi si aprono a ventaglio e si modellano per formare un pupazzo. Carini anche da appendere all’albero Fonte immagine 2. Alberello di carta Niente male questo alberello di carta di giornale, un buon esempio di riciclo. Decorato pare proprio un albero di Natale Fonte immagine 3.alberelli Il bello di questi lavoretti di riciclo natalizi è che non occorre avere a disposizione chissà quali materiali ma bastano, nastrini, bottoni, perline etc Fonte immagine 4. Addobbi per l’albero In questo caso adottiamo la tecnica ...

