Da Sapri ad Agropoli | un altro lato b chiede attenzione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Nei giorni in cui non si smette di parlare delle curve attraenti della statua che raffigura la spigolatrice di, una singolare iniziativa ha deciso di mostrare unB per richiamare l’sul destino dell’ospedale di. Ad idearla la giornalista Raffaella Giaccio, da sempre in prima fila nella battaglia contro la chiusura dell’Ospedale di: uno scatto, realizzato dalla fotografa Ornella Foglia, e i suoi collaboratori, Giuseppe Schiavo e Bruno Cantarella, lanciata come provocazione sui social dopo la tempesta mediatica sulla nuova statua. La foto è stata elaborata in post produzione esasperando il colore in bianco e nero tanto da ricreare uno scatto di “cronaca” con lo sfondo del ospedale ...