Cyber e digitale | così metteremo al sicuro l’Italia Parla Roberto Baldoni

(Di giovedì 30 settembre 2021) “Siamo nella giusta direzione. Ma non c’è un giorno da perdere”.ci accoglie nel suo ufficio a Roma con un sorriso stanco. Da quando Mario Draghi lo ha nominato direttore dell’Agenzia per lasicurezza nazionale (Acn) non c’è stato un momento di pausa. Non che prima abbondassero. Quattro anni come vicedirettore al Dis (Dipartimento per le informazioni e la sicurezza), a costruire un tassello dopo l’altro il “Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica”. Per tutti peròè conosciuto come “il Professore”, per la lunga carriera accademica che lo ha portato ad essere fra i massimi esperti italiani disicurezza. Ora, assicura a Formiche.net,è pronta a mettere alle sue infrastrutture critiche. Il treno del Recovery Fund è ...