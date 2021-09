Ciclismo, Remco Evenepoel attacca: “Sarei potuto diventare campione del mondo” (Di giovedì 30 settembre 2021) Tanti tra gli addetti ai lavori si sono pronunciati sulla tattica del Belgio nella prova in linea maschile elite dei Mondiali 2021 di Ciclismo nelle Fiandre. La scelta di sacrificare un corridore come Remco Evenepoel nei fatti si è rivelata un errore vista l’evoluzione della corsa che ha sorriso al francese Julian Alaphilippe, mentre il capitano della selezione belga Wout Van Aert non è andato oltre l’11° posto, alle spalle anche dell’azzurro Sonny Colbrelli. Il miglior classificato per la compagine guidata da Sven Vanthourenhout è stato Jasper Stuyven, giunto quarto. Pungolato dai media sull’accaduto Evenepoel ha espresso delle valutazioni interessanti: “Il miglior corridore in corsa a parte Julian Alaphilippe? Difficile da daire, ma Sarei potuto diventare ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Tanti tra gli addetti ai lavori si sono pronunciati sulla tattica del Belgio nella prova in linea maschile elite dei Mondiali 2021 dinelle Fiandre. La scelta di sacrificare un corridore comenei fatti si è rivelata un errore vista l’evoluzione della corsa che ha sorriso al francese Julian Alaphilippe, mentre il capitano della selezione belga Wout Van Aert non è andato oltre l’11° posto, alle spalle anche dell’azzurro Sonny Colbrelli. Il miglior classificato per la compagine guidata da Sven Vanthourenhout è stato Jasper Stuyven, giunto quarto. Pungolato dai media sull’accadutoha espresso delle valutazioni interessanti: “Il miglior corridore in corsa a parte Julian Alaphilippe? Difficile da daire, ma...

