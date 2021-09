Ciclismo | cancellato il Tour Down Under 2022

(Di giovedì 30 settembre 2021) L’emergenza sanitaria haile la Cadel Evans Great Ocean Road Race. L’Australia continua la propria lotta contro il Coronavirus costringendo gli organizzatori a rinunciare a queste due manifestazioni che si sarebbero dovute svolgere ad inizio della prossima stagione. Hitaf Rashee, direttore esecutivo di Events South Australia, ha rilasciato in una nota: “Il Santosè un evento molto amato nel calendario dele dello sport australiano, un importante motore economico per il South Australia. La manifestazione attrae 44.000 persone e crea 742 posti di lavoro con oltre 66 milioni di dollari nell’economia. L’ultima volta che si è tenuto è stato nel 2020?. Il dirigente ha continuato dicendo: “Abbiamo esplorato ...

