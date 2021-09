Chiesa e il futuro da FC7: l’evoluzione del talento della Juventus (Di giovedì 30 settembre 2021) Quello che c’ha detto Juventus-Chelsea: Chiesa tuttofare e con un futuro da attaccante, seguendo l’evoluzione del giovane Cristiano Ronaldo Non serviva certo Juventus-Chelsea per scoprire le potenzialità di Federico Chiesa. Arrivato in bianconero in punta di piedi, ha avuto un impatto da veterano, con la voglia di raggiungere lo status di top player. Lo scorso anno ha monopolizzato i voti da “migliore in campo” e questa stagione ha un peso ancora più grande: sostituire Cristiano Ronaldo. Di certo non può farlo Kean, giovane e con tanto talento e nemmeno Dybala, giocatore con caratteristiche totalmente differenti. Sulle orme di Cristiano Ronaldo, Chiesa segue l’evoluzione del portoghese Partiamo da una premessa, per ... Leggi su zon (Di giovedì 30 settembre 2021) Quello che c’ha detto-Chelsea:tuttofare e con unda attaccante, seguendodel giovane Cristiano Ronaldo Non serviva certo-Chelsea per scoprire le potenzialità di Federico. Arrivato in bianconero in punta di piedi, ha avuto un impatto da veterano, con la voglia di raggiungere lo status di top player. Lo scorso anno ha monopolizzato i voti da “migliore in campo” e questa stagione ha un peso ancora più grande: sostituire Cristiano Ronaldo. Di certo non può farlo Kean, giovane e con tantoe nemmeno Dybala, giocatore con caratteristiche totalmente differenti. Sulle orme di Cristiano Ronaldo,seguedel portoghese Partiamo da una premessa, per ...

Advertising

thekingsalo : Quello che c'ha detto #JuventusChelsea: #Chiesa tuttofare e con un futuro da attaccante, seguendo l'evoluzione del… - GioHSP : @tutticonvocati @m_crosetti È una generazione forte, normale giochino e ad alti livelli. Donnarumma, Zaniolo, Chies… - juvemyheart : LIVE TJ - ALLEGRI: 'Questa prestazione per noi deve essere la normalità. In futuro vedo Chiesa come un attaccante' - maidario1 : @itsgiuliadip Grandissimo ! E non può essere messo in discussione !!!!! Lui e Chiesa le nostre certezze per il futuro - ChiaraGabibba : RT @eromirko799: Bella vittoria conquistata con una partita proporzionale al momento che sta vivendo la squadra. In futuro credo che servir… -