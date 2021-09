Chi è Pierpaolo Pretelli, il concorrente di Tale e Quale Show che ha ricevuto la ‘benedizione’ di Carlo Conti (Di giovedì 30 settembre 2021) Pierpaolo Pretelli, 31 anni, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Leggo, durante la Quale ha spiegato di aver ricevuto un ‘endorsement’ niente poco di meno che da Carlo Conti. E per lui, primo velino uomo di Striscia la Notizia, può essere considerata una benedizione. “Conti – ha spiegato Pretelli – mi ha definito la rivelazione dell’anno e io sto volando”. Poi ha raccontato: “La prima volta che ci siamo visti mi ha chiesto di mio figlio Leonardo (avuto con l’attrice Ariadna Romero, ndr). È molto simpatico ed è un’icona di professionalità. Spero di imparare tanto da lui”. Proprio in queste settimane, infatti, Pretelli è tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021), 31 anni, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Leggo, durante laha spiegato di averun ‘endorsement’ niente poco di meno che da. E per lui, primo velino uomo di Striscia la Notizia, può essere considerata una benedizione. “– ha spiegato– mi ha definito la rivelazione dell’anno e io sto volando”. Poi ha raccontato: “La prima volta che ci siamo visti mi ha chiesto di mio figlio Leonardo (avuto con l’attrice Ariadna Romero, ndr). È molto simpatico ed è un’icona di professionalità. Spero di imparare tanto da lui”. Proprio in queste settimane, infatti,è tra i concorrenti della nuova edizione di...

