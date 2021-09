Bologna | Soumaoro positivo al Covid | scatta la quarantena

(Di giovedì 30 settembre 2021) Novanta minuti in Coppa Italia e 9' in campionato: Adamaera pronto a riprendersi il posto in squadra contro la Lazio (e da titolare) anche grazie al cambio di modulo ma questa mattina è ...

Torna ad affacciarsi il Coronavirus in Serie A e al Bologna. In seguito ai test effettuati è emersa la positività del difensore rossoblù Adama Soumaoro, già posto in isolamento domiciliare come ha reso noto lo stesso club rossoblù. Soumaoro out, come cambia il Bologna? A questo punto, con l'assenza di Soumaoro, la nuova difesa a tre del Bologna contro la Lazio dovrebbe essere composta da Bonifazi, Medel e Theate. Un nuovo caso di positività al Covid scuote la Serie A. Il Bologna attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato che Adama Soumaoro ha contratto il virus.