Alex e Katia contro Samy Youssef: “Non ha controllo, deve integrarsi e rispettare le regole”, ecco il vero discorso discriminante del GF Vip – VIDEO (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo la lite di ieri sera, nella Casa del Grande Fratello Vip si sono (finalmente) rotti tutti gli equilibri. Una conversazione tra Katia Ricciarelli e Alex Belli con protagonista Samy Youssef non è piaciuta all’attento pubblico dei social. Alex e Katia fanno infuriare il web: l’ingiustificato attacco a Samy Youssef “Lui ha questo modo qua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo la lite di ieri sera, nella Casa del Grande Fratello Vip si sono (finalmente) rotti tutti gli equilibri. Una conversazione traRicciarelli eBelli con protagonistanon è piaciuta all’attento pubblico dei social.fanno infuriare il web: l’ingiustificato attacco a“Lui ha questo modo qua... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

trashinando : Non Alex Belli che a causa di questa polemica sterile sulle scimmie vedrà cadere nell'oblio il suo discorso davvero… - dontshamy : Questa bomba su Soleil, immaginatevi domano quella di Alex per quello che ha detto a Katia ?????? #GFVip - vampslayervv : Dal comportamento di Samy si evinve che aveva ragione Alex Belli. Alex ha fatto un discorso di merda con Katia che… - baci__stellari : Gli unici razzisti in quella casa sono Alex e Katia. #gfvip - glam12345676 : RT @heythreshold: ALEX BELLI e KATIA RICCIARELLI: RAZZA PADRONA 5 belli: 'hai visto che cattiveria che ha addosso ainette che non l'abbiam… -