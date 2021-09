Alcuni SMS di rimodulazioni Vodafone inviati per errore agli utenti

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) Ledel 1 novembre sono state annunciate qualche ora fa, come vi abbiamo raccontanto in questo articolo: peccato, però, che la comunicazione sia arrivata erroneamente anche a clienti cui non spettavano. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, l’SMS informativo circa l’aumento del canone mensile di 1,99 euro sarebbe arrivato anche adcon offerte tariffarie bloccate per 24 mesi (come nel caso diSpecial 100 Digital Edition con metodo di pagamento Smart Pay), oppure con attivazione della SIM ricaricabile avvenuta meno di 6 mesi fa. Il messaggio delledel 1 novembre ha, pertanto, fatto infuriare molti: c’è chi ha invaso di reclami il gestore rosso, e chi addirittura ha apertura una segnalazione tramite ...