A che è servito chiudere Basta dittatura se Basta Dittatura-Proteste ha già più di 8mila iscritti? (Di giovedì 30 settembre 2021) Basta Dittatura è stato chiuso da qualche ora e già c’è un clone che – a livelli di consensi – sta avanzando. Certo, non sono gli oltre 44mila iscritti al canale che ha animato, nei mesi precedenti, una fonte di disinformazione per il mondo no-vax e no-green pass, che è finito nel mirino della procura di Torino per la diffusione dei dati personali degli utenti, per la serie di messaggi minacciosi che erano contenuti al suo interno. Ma cosa impedisce al suo clone – il canale Basta Dittatura-Proteste – di prendere il largo e di continuare nella medesima attività? LEGGI ANCHE > Come i no-vax hanno preso la chiusura del canale Basta Dittatura! (male) ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 30 settembre 2021)è stato chiuso da qualche ora e già c’è un clone che – a livelli di consensi – sta avanzando. Certo, non sono gli oltre 44milaal canale che ha animato, nei mesi precedenti, una fonte di disinformazione per il mondo no-vax e no-green pass, che è finito nel mirino della procura di Torino per la diffusione dei dati personali degli utenti, per la serie di messaggi minacciosi che erano contenuti al suo interno. Ma cosa impedisce al suo clone – il canale– di prendere il largo e di continuare nella medesima attività? LEGGI ANCHE > Come i no-vax hanno preso la chiusura del canale! (male) ...

