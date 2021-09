A 96 anni fugge prima del processo: in Germania scatta la caccia a un’ex segretaria di un campo nazista (Di giovedì 30 settembre 2021) un’ex segretaria di un campo di concentramento nazista, di 96 anni, risulta «in fuga» nel giorno del processo a Itzehoe, in Germania, che lo vede imputata. La donna, Irmgard Furchner, all’epoca dei fatti aveva tra i 18 e i 19 anni. prima della fuga, viveva in una casa per anziani vicino ad Amburgo. È l’unica donna ad essere processata in Germania per il proprio coinvolgimento con i nazisti da decenni. Secondo l’accusa doveva essere processata da un tribunale speciale per «complicità in omicidio in più di 10 mila casi». È accusata di aver partecipato all’omicidio di detenuti nel campo di concentramento di Stutthof, in Polonia, dove ha lavorato come dattilografa e segretaria del ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 settembre 2021)di undi concentramento, di 96, risulta «in fuga» nel giorno dela Itzehoe, in, che lo vede imputata. La donna, Irmgard Furchner, all’epoca dei fatti aveva tra i 18 e i 19della fuga, viveva in una casa per anziani vicino ad Amburgo. È l’unica donna ad essere processata inper il proprio coinvolgimento con i nazisti da decenni. Secondo l’accusa doveva essere processata da un tribunale speciale per «complicità in omicidio in più di 10 mila casi». È accusata di aver partecipato all’omicidio di detenuti neldi concentramento di Stutthof, in Polonia, dove ha lavorato come dattilografa edel ...

