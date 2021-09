Vaccini, Locatelli: 'La terza dose non è scontata per i giovani' (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose". Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani eè tutto fuorché scontato che si debba andare verso una". Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico ...

