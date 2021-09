Tra sole e temporali improvvisi | Italia divisa dal meteo

(Di mercoledì 29 settembre 2021) AGI - Nei prossimi giorni i tentativi dell'alta pressione di stabilizzare l'atmosfera su gran parte d'riusciranno soltanto in parte. Il team del sito www.iL.it avvisa che l'arrivo di aria fresca dal Nord Europa farà scoppiare i primisulle Alpi nel corso di mercoledì. Le precipitazioni in serata interesseranno anche alcune zone pianeggianti del Triveneto mentre giovedì, con l'ingresso di venti di Bora sull'alto Adriatico e di Maestrale sul resto dei settori, verranno trasportate, a carattere irregolare, sul Centro Adriatico e su molte province del Sud. Con l'arrivo delle correnti settentrionali le temperature cominceranno a calare e a perdere circa 3-4 C al Nord e sulla fascia adriatica centrale. Una diminuzione più contenuta interesserà invece il Sud. Dopo una breve pausa asciutta tra venerdì e sabato ...

Al sud: un po' instabile su ragusano e siracusano epotentino e cosentino. - Giovedì 30. Al nord: coperto al Nordest per Bora, piùaltrove. Al centro: qualche temporale sugli Appennini e sul ...Al sud: un pò instabile su ragusano e siracusano epotentino e cosentino. Giovedì 30 . Al nord: coperto al Nordest per Bora, piùaltrove. Al centro: qualche temporale sugli Appennini e sul ...Le auto di 007 sono sempre Aston Martin? Non proprio: oltre alle sportive inglesi, James Bond ha guidato tanto altro. Ecco la nostra Top10 ...Nei prossimi giorni le temperature cominceranno a calare e a perdere circa 3-4 C al Nord e sulla fascia adriatica centrale. Una diminuzione più contenuta interesserà invece il Sud ...