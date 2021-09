Terza dose vaccino covid, Locatelli (Cts): “Non è scontata per i soggetti sani e i giovani” (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una Terza dose". Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli a margine di un evento a Genova. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda iè tutto fuorché scontato che si debba andare verso una". Lo ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Francoa margine di un evento a Genova. L'articolo .

Advertising

Corriere : Covid, il presidente Biden fa la terza dose del vaccino Pfizer in diretta tv - TgLa7 : Il presidente statunitense #JoeBiden riceverà la terza dose del vaccino contro il #Covid nel pomeriggio di oggi. Lo… - Adnkronos : #Vaccino Covid, Ricciardi: '#Terzadose sarà per tutti e richiamo diventerà periodico'. - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Terza dose vaccino, Locatelli (Cts): «Non scontata per giovani e soggetti sani» - razorblack66 : CHE POI SAREBBERO LA STESSA COSA .... @iosoioevoi @AlexGiudetti Terza dose, svolta in arrivo: la decisione del mini… -

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose Vaccini: Locatelli, la campagna del nostro Paese un successo, terza dose non scontata per i giovani "Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose", ha detto Locatelli. "E' stato detto chiaramente ...

Vaccino, Locatelli a Genova: 'Terza dose a soggetti giovani e sani? È tutto fuorché scontata' Genova . "Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose ". La precisazione arriva dal presidente dell'Istituto superiore di sanità Franco Locatelli ospite a Genova del Meet in Italy for Life Sciences ai Magazzini del Cotone.

Terza dose vaccino: in Emilia Romagna sono già in 3mila il Resto del Carlino Policlinico “Giaccone”, dal 4 ottobre terze dosi per i pazienti oncologici Antonio Russo, potranno effettuare la terza somministrazione del siero anti covid, così come previsto dalla circolare del ministero della salute. La dose addizionale potrà essere effettuata una volta ...

Vaccini, Locatelli: "La terza dose non è scontata per i giovani" «Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose». Lo ha ...

"Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una", ha detto Locatelli. "E' stato detto chiaramente ...Genova . "Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una". La precisazione arriva dal presidente dell'Istituto superiore di sanità Franco Locatelli ospite a Genova del Meet in Italy for Life Sciences ai Magazzini del Cotone.Antonio Russo, potranno effettuare la terza somministrazione del siero anti covid, così come previsto dalla circolare del ministero della salute. La dose addizionale potrà essere effettuata una volta ...«Dico con estrema chiarezza che per quello che riguarda i soggetti sani e giovani è tutto fuorché scontato che si debba andare verso una terza dose». Lo ha ...