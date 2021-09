Terremoto in Veneto di magnitudo 3.6, paura tra i residenti: boom di chiamate ai vigili del fuoco (Di mercoledì 29 settembre 2021) in , paura ma per fortuna nessun danno nel trevigiano dopo una scossa di magnitudo 3.6 verificatasi oggi pomeriggio intorno alle 16.20. Il sisma ha fatto tremare la zona di Valdobbiadene (Treviso) ed ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 settembre 2021) in ,ma per fortuna nessun danno nel trevigiano dopo una scossa di3.6 verificatasi oggi pomeriggio intorno alle 16.20. Il sisma ha fatto tremare la zona di Valdobbiadene (Treviso) ed ...

