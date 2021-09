Tennis | ATP Sofia 2021 | Mager ai quarti | Seppi sconfitto Buon esordio di Ivashka e Duckworth

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Giornata agrodolce per ilitaliano nell’ATP di. Gianlucaha staccato il biglietto per idi finale, dopo aver brillantementein due set il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 7-6 6-3. Davvero un bel successo quello del ligure, che ora se la vedrà con il vincente del match tra Ilyae Gael Monfils. Il bielorusso, testa di serie numero due, ha esordito quest’oggi con un 6-4 6-3 allo spagnolo Pablo Andujar. Vittoria died invece sconfitta per Andreas. L’altoatesino si è arreso in due set all’ucraino Illya Marhenko con il punteggio di 6-4 6-2 dopo un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Continua ilmomento di James, reduce dalla finale di ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis ATP

Dopo la sconfitta nella finale dello Us Open contro Daniil Medvedev che lo ha privato della gioia del Grande Slam, Novak Djokovic decide rinunciare a Indian Wells. Il Masters 1000 californiano, ...Il 26enne sanremese, numero 78, dopo aver eliminato in due set il francese Adrian Mannarino, numero 54 del ranking e sesta testa di serie, al secondo turno si è sbarazzato per 7 - 6(3) 6 - 3 del ...Giornata agrodolce per il tennis italiano nell'ATP di Sofia. Gianluca Mager ha staccato il biglietto per i quarti di finale, dopo aver brillantemente sconfitto in due set il serbo Miomir Kecmanovic co ...Andreas cede in due a Marchenko senza eccessive attenuanti. Bella vittoria per Gianluca che ora attende il vincente della sfida tra Monfils e Ivashka ...