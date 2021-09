Sospeso il docente contro il Green pass | “Non sono sorpreso | vado avanti” La preside | “Procedimento avrà ripercussioni sulla sua carriera”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Sospensione dal lavoro e dallo stipendio per Gianfranco Pigozzi,di arte in una scuola di Orvieto, non vaccinato e senzadopo che ha deciso di sospendere anche i tamponi necessari per ottenere il certificato. L'articolo .