Rolls Royce Spectre, la prima elettrica arriverà nel 2023 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Rolls Royce Spectre , il primo modello elettrico della prestigiosa Casa inglese, di proprietà BMW , arriverà nel 2023 . Il dado è tratto Il nome e lo storico primo passo sono stati annunciati da ...

