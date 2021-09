(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata (Na) – I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto undella provincia di Napoli, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria. I fatti risalgono a qualche anno fa allorquando il predetto si era reso responsabile dei reati dida utilizzo di strumenti atti ad offendere. Rintracciato a Torre Annunziata (NA) dai Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola, dopo le formalità di rito ilè stato associato alla Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale, dovendo scontare la pena residua di circa un anno e due mesi di reclusione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Rissa e #Lesioni personali aggravate: arrestato un 60enne ** - semplicesai : Rissa e lesioni personali: le accuse contro un 60enne trovato nel napoletano - Day Italia News - ptvtelenostra : MARZANO DI NOLA, RISSA E LESIONI PERSONALI AGGRAVATE: ARRESTATO UN 60ENNE - - irpiniatimes1 : RISSA E LESIONI PERSONALI AGGRAVATE: I CARABINIERI DI MARZANO DI NOLA ARRESTANO UN 60ENNE - ienapriski : @InfoAtac @marcocapo79 Cara Infoatac so che lavorate in condizioni precarie ma sapete meglio di tutti che chiedere… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa lesioni

Prima Tivvù

... tanto che questo atteggiamento non ha fatto altro che esacerbare gli animi e far nascere una...aggravate in concorso, turbamento di funzioni religiose e rifiuto d'indicazioni sulla ...... resisi autori di vari reati tra cui risse, sfociate inpersonali anche gravi. In un caso, ... presente questa volta nel bar, è stato teatro di un alterco tra avventori, sfociato poi inin ...Rissa a Baiano, arrestato un 60enne della provincia di Napoli, I fatti risalgono a qualche anno fa: è scattato l'arresto nelle scorse ore ...Chiesti un anno e 9 mesi di reclusione nei confronti di Yari Del Fedele, 26 anni, e Roberto Colosimo, 25 anni, per la rissa avvenuta al Madison Square di Lecco il 17 dicembre 2017. Il pm Caterina Scar ...