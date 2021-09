Processo ai 10 ex terroristi: il tribunale di Parigi rinvia tutti al 12 gennaio (Di mercoledì 29 settembre 2021) tutti rinviati al 12 gennaio 2022. Lo ha comunicato la Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi che si è riunita oggi in seguito alle richieste della difesa dei 10 ex terroristi italiani rifugiati in Francia. Come spiegato dal giudice, la decisione è stata presa simultaneamente alla richiesta di un complemento di informazioni all'Italia sulle sue domande di estradizione. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 settembre 2021)ti al 122022. Lo ha comunicato la Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello diche si è riunita oggi in seguito alle richieste della difesa dei 10 exitaliani rifugiati in Francia. Come spiegato dal giudice, la decisione è stata presa simultaneamente alla richiesta di un complemento di informazioni all'Italia sulle sue domande di estradizione.

