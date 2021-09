Previsioni 10eLotto del 30-09-2021 con 4 numeri

Leggi su gigilotto

(Di mercoledì 29 settembre 2021)del 30-09-, la proposta di oggi mette in gioco tre quartine, valide per 5 estrazioni. Ladel 30-09-si basa su ricerca statistica dell’indice mensile, è legate al gioco del Lotto, si vince con due, tre e quattro punti.con 4– © 12a del mese 60-09-22-2106-90-76-5206-42-14-88 La probabilità di vincita di una quartina è di 1 su 527 volte, mentre quella del tre in quartina è di 1 su 32volte, infine quella del due in quartina è di 1 su 5,6 Per poter partecipare alla vincita di un solo numero è necessario fare anche la giocata per il numero oro.Numero ORO Se desideri sostituire e/o abbinare alla previsione il ...