Netflix, le 10 serie più popolari. Bridgerton primeggia, bene Lupin. La Casa di Carta invece… – Classifica (Di mercoledì 29 settembre 2021) Bridgerton È Bridgerton la serie tv di Netflix con maggiore appeal. Benissimo anche la prima parte di Lupin e The Witcher 1. Nel corso della Vox Media’s Code Conference tenutasi nei giorni scorsi, Ted Sarandos (co-CEO e chief content officer della piattaforma) ha svelato quali sono le 10 serie tv che Netlix considera le più popolari. Ecco la top ten, anzi le top ten. Netflix, le 10 serie più popolari Una prima Classifica è stata stilata in base al numero di account che hanno guardato almeno due minuti nei primi 28 giorni di disponibilità su Netflix. Al riguardo, osserviamo dunque che la dicitura di “serie più popolare” può essere corretta. Non si può invece parlare ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 settembre 2021)latv dicon maggiore appeal. Benissimo anche la prima parte die The Witcher 1. Nel corso della Vox Media’s Code Conference tenutasi nei giorni scorsi, Ted Sarandos (co-CEO e chief content officer della piattaforma) ha svelato quali sono le 10tv che Netlix considera le più. Ecco la top ten, anzi le top ten., le 10piùUna primaè stata stilata in base al numero di account che hanno guardato almeno due minuti nei primi 28 giorni di disponibilità su. Al riguardo, osserviamo dunque che la dicitura di “più popolare” può essere corretta. Non si può invece parlare ...

