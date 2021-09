Netflix fa come Dazn: dichiara ascolti non certificati (Di mercoledì 29 settembre 2021) Netflix, le serie che valgono oro ItaliaOggi, pagina 19, di Andrea Secchi. Netflix ha aperto almeno un po’ la sua «grande scatola nera»: ha rivelato quali sono le serie e i film che hanno avuto più successo nella propria piattaforma on demand a un mese dalla messa in onda, sia in termini di abbonati che li hanno visti sia in termini di ore guardate in totale. Un’apertura straordinaria, perché finora poco si era saputo delle serie di maggior successo se non con qualche raro comunicato e soprattutto non erano stati diffusi i numeri sul tempo speso, il dato che mostra quale sia stato il reale coinvolgimento del pubblico. La top ten è stata mostrata alla Code Conference di Vox Media, la conferenza annuale sulla tecnologia del gruppo editoriale, da Ted Sarandos, co-ceo di Netflix promosso al fianco di Reed Hastings lo scorso anno. Proprio ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 29 settembre 2021), le serie che valgono oro ItaliaOggi, pagina 19, di Andrea Secchi.ha aperto almeno un po’ la sua «grande scatola nera»: ha rivelato quali sono le serie e i film che hanno avuto più successo nella propria piattaforma on demand a un mese dalla messa in onda, sia in termini di abbonati che li hanno visti sia in termini di ore guardate in totale. Un’apertura straordinaria, perché finora poco si era saputo delle serie di maggior successo se non con qualche raro comunicato e soprattutto non erano stati diffusi i numeri sul tempo speso, il dato che mostra quale sia stato il reale coinvolgimento del pubblico. La top ten è stata mostrata alla Code Conference di Vox Media, la conferenza annuale sulla tecnologia del gruppo editoriale, da Ted Sarandos, co-ceo dipromosso al fianco di Reed Hastings lo scorso anno. Proprio ...

