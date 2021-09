Napoli | Spalletti attende ancora l’apporto di 4 big | i nomi

(Di mercoledì 29 settembre 2021) 18 punti in 6 partite non sono da tutti. L’avvio strepitoso delin campionato certifica come quella degli azzurri sia una rosa ampia di primissimo livello, che comprende buone alternative in quasi ogni ruolo del campo. Lucianoha più volte rimarcato dal suo arrivo la bontà della squadra, che pare funzionare molto bene L'articolo

...: 'Come è stata gestita in passato non lo so ma per noi questa è una competizione ... Se nessuno attacca ile i miei giocatori sono tranquillo, se invece vengono attaccati allora divento ...- Spartak Mosca, le scelte diIn sede di presentazioneha annunciato quattro o cinque cambi di formazione, anche perché domenica è in programma una sfida molto insidiosa in ...Conferenza stampa Spalletti – Domani sarà tempo di Europa League anche per il Napoli, una delle squadre italiane che stanno impressionando di più in questo avvio di stagione. A giudicare dai risultati ...18 punti in 6 partite non sono da tutti. L'avvio strepitoso del Napoli in campionato certifica come quella degli azzurri sia una rosa ampia di primissimo ...