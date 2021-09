Morisi, la Procura di Verona: «Riflettete sui tempi. Noi non avevamo interesse a far uscire la notizia» (Di mercoledì 29 settembre 2021) «Ho assoluta certezza che nulla è stato detto da noi». È la Procuratrice di Verona, Angela Barbaglio, a metterci la faccia per smentire con risolutezza che le notizie sull’inchiesta per cessione di stupefacenti in cui è coinvolto Luca Morisi siano uscite dai suoi uffici. «Chi dice cose tanto assurde dovrebbe anche spiegare quale sarebbe stato il nostro interesse. Altrimenti è solo un insulto all’intelligenza delle persone», ha detto il magistrato, aggiungendo di poter «assicurare che nulla è stato detto dai carabinieri». Barbaglio ha poi precisato che la vicenda investigativa in sé, che giudica «un fatto banale», la «lascia del tutto indifferente», ma «la falsità delle illazioni» sull’operato della Procura e dei carabinieri, quella, invece, le provoca «un gran fastidio». La Procura di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 settembre 2021) «Ho assoluta certezza che nulla è stato detto da noi». È latrice di, Angela Barbaglio, a metterci la faccia per smentire con risolutezza che le notizie sull’inchiesta per cessione di stupefacenti in cui è coinvolto Lucasiano uscite dai suoi uffici. «Chi dice cose tanto assurde dovrebbe anche spiegare quale sarebbe stato il nostro. Altrimenti è solo un insulto all’intelligenza delle persone», ha detto il magistrato, aggiungendo di poter «assicurare che nulla è stato detto dai carabinieri». Barbaglio ha poi precisato che la vicenda investigativa in sé, che giudica «un fatto banale», la «lascia del tutto indifferente», ma «la falsità delle illazioni» sull’operato dellae dei carabinieri, quella, invece, le provoca «un gran fastidio». Ladi ...

