Milan | Leao | «Dispiace per risultato ma fiero dei miei compagni»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “per il, ma sonodei. Grazie a tutti i tifosi per il sostegno, forzasempre!”. Così Raphael, attaccante del, commenta sui social la sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid nonostante il suo gol dell’iniziale vantaggio.

La strada intrapresa è quella giusta, ilsi aggrappa al suo diamante portoghese per provare a ... Il lavoro fatto negli ultimi mesi sta portando i frutti desiderati,è il vero uomo copertina ......gol di('goool, Leaooo, Leaooo, Meravigliao, Leaoo, beccati questo, grandissimo gol') poi la disperazione. Notte tragica per Tiziano Crudeli , cronista tifoso rossonero di 7Gold, durante- ...L'ex attaccante condivide le polemiche sull'arbitraggio in Milan-Atletico Madrid, ma evidenzia le pecche del tecnico: due gli errori determinanti.Riascolta Inter e Milan, ora la Champions è tutta in salita di GR. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.