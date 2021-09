LO STRANO CASO DEL SABATO POMERIGGIO DI RAI1: TUTTO OTTOBRE IN MODALITÀ FERRAGOSTO? (Di mercoledì 29 settembre 2021) Mentre Canale 5 ha fatto rinascere la domenica POMERIGGIO con l’accoppiata Amici e Verissimo, e al tempo stesso non ha spento il SABATO POMERIGGIO con Verissimo che rimane ad occupare anche la sua storica collocazione e Scene da un Matrimonio con Anna Tatangelo (al via questo SABATO), RAI1 è ancora in MODALITÀ FERRAGOSTO. Un SABATO POMERIGGIO che è diventato un tipico cantiere italiano. Si sa quando iniziano i lavori ma non quando e se si concluderanno. Se nel daytime è TUTTO filato liscio (dal 13 settembre), così come la domenica POMERIGGIO (dal 19), l’annunciata partenza di Italia Sì per SABATO 25 settembre è rimasta solo una data. Cosa succede? Il piano iniziale del ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 29 settembre 2021) Mentre Canale 5 ha fatto rinascere la domenicacon l’accoppiata Amici e Verissimo, e al tempo stesso non ha spento ilcon Verissimo che rimane ad occupare anche la sua storica collocazione e Scene da un Matrimonio con Anna Tatangelo (al via questo),è ancora in. Unche è diventato un tipico cantiere italiano. Si sa quando iniziano i lavori ma non quando e se si concluderanno. Se nel daytime èfilato liscio (dal 13 settembre), così come la domenica(dal 19), l’annunciata partenza di Italia Sì per25 settembre è rimasta solo una data. Cosa succede? Il piano iniziale del ...

