Lega | Santori | Pd e M5S avranno già accordo | come in Regione Lazio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – “Noi abbiamo fatto il possibile, il nostro programma parla chiaro ma i cittadini sono disillusi, non sono stati convinti né da una parte né dall’altra. Questo è un problema di tutte le forze politiche in campo.” “I cittadini credono poco a una politica che possa rilanciare la città ma qualcuno bisogna scegliere. Noi diciamo che abbiamo una squadra credibile, che abbiamo già presentato in parte: Michetti sindaco, Matone vice e Sgarbi assessore. Pd e 5 Stelle sono due facce della stessa medaglia, visto che sono già alleati ine sicuramente ci sarà già unsottobanco che li vedrà insieme anche a Roma”. Lo ha detto Fabrizio, esponente della, candidato all’Assemblea capitolina, intervenuto a ‘Gli Inascoltabili’ in onda su New Sound Level. “Il nostro programma è concreto e non è un libro ...