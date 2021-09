**Lega: Salvini, 'un attacco indegno, trattati in modo arrogante e supponente'** (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set (Adnkronos) - "Mi sembra che nei confronti della Lega ci sia un trattamento arrogante e supponente" e che "l'attacco nei confronti della Lega sia indegno di un Paese civile". Lo ha detto Matteo Salvini a radio Anch'io parlando della vicenda Morisi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set (Adnkronos) - "Mi sembra che nei confronti della Lega ci sia un trattamento" e che "l'nei confronti della Lega siadi un Paese civile". Lo ha detto Matteoa radio Anch'io parlando della vicenda Morisi.

