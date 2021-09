LeBron James annuncia | “Ero scettico ma alla fine mi sono vaccinato”

(Di mercoledì 29 settembre 2021)ha rivelato oggi per la prima volta inequivocabilmente di essersicontro il Covid-19. Lo riporta il sito americano Deadline Hollywood. Il campione di basket dei Lakers, considerato uno dei più grandi di tutti i tempi, all’inizio non era convinto. “Eroall’inizio”, ha detto, “ma ho fatto le mie ricerche”. La superstar dei Lakers ha detto che ha deciso che era la decisione migliore “per la mia famiglia e per i miei amici, ecco perché ho deciso di farlo”. Durante l’ultimo anno,era stato evasivo riguardo al suo stato di vaccinazione. Ma ora non era più possibile eludere il discorso, perché alcune città, come Los Angeles, New York e San Francisco, hanno requisiti di vaccinazione per i “mega eventi” al coperto, che includono i giochi Nba. San ...

'Siamo entusiasti di averci dato un'altra opportunità per essere disponibili l'uno per l'altro', ha detto, sottolineando che una parte importante del suo lavoro come leader era quello di essere ...ha rivelato oggi per la prima volta inequivocabilmente di essere stato vaccinato contro il Covid - 19. Lo riporta il sito americano Deadline Hollywood. Il campione di basket dei Lakers, ...(Stati Uniti) - LeBron James nel football americano? Alcune franchigie della Nfl, durante il lockout del 2011 in Nba, hanno pensato di proporre a King James un contratto duarante il periodo di stop de ...James ha parlato così:. “Posso parlare per me. Tempo di media day anche in casa Los Angeles Lakers e tempo di LeBron James di interagire con i giornalisti presenti. Il nativo di Akron, tra le altre co ...