La procura di Verona replica a Salvini: "Non abbiamo reso noi nota l'inchiesta"

AGI - "Chi dice cose tanto assurde dovrebbe anche spiegare quale sarebbe stato il nostro interesse. Altrimenti è solo un insulto all'intelligenza delle persone". Replica così alle accuse di Salvini la procuratrice di Verona Angela Barbaglio che, con il pubblico ministero Stefano Aresu, gestisce il fascicolo per cessione di stupefacenti in cui è indagato Luca Morisi, lo stratega della comunicazione social di Matteo Salvini che oltre un mese fa si è dimesso dall'incarico. E sull'espressione "attacco alla Lega" usata dal leader del Carroccio, la procuratrice ribatte, in una conversazione con il Corriere della Sera: "Ho l'assoluta certezza che nulla è stato detto da noi e posso assicurare che nulla è stato detto dai carabinieri, quindi sinceramente non capisco proprio questa uscita.

