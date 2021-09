Il rettore che bandisce studentesse e professoresse dall’università di Kabul

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Nei giorni in cui la Casa Bianca continua a fornire giustificazioni sulla fuga dall’Afghanistan, arrivano notizie sempre più preoccupanti per il popolo di: il nuovotalebano dell’università diha comunicato che alle donne sarà vietato frequentare l’università, sia come docenti che come studenti, «fino a quando non verrà ricreato un ambiente realmente islamico» nel paese. Folks! I give you my words as the chancellor ofUniversity: as long as real Islamic environment is not provided for all, women will not be allowed to come to universities or work. Islam first. — Mohammad Ashraf Ghairat ???? ???? ???? (@MAshrafGhairat) September 27, 2021 Una notizia che non stupisce, però fa molto male. Questo sì. Abbiamo seguito con pathos i giorni in cui le inviate italiane raccontavano quello che stava ...