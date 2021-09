Helen Mirren e Checco Zalone | show al Bif&st | lei s’incastra e lui la bacia

Leggi su dilei

(Di mercoledì 29 settembre 2021)sono una coppia di fatto. Dopo La Vacinada nessuno li ferma più e sul palco del Bif&st (Bari Film Festival) succede di tutto.è stata invitata insieme al marito, il regista Taylor Hackford, al Teatro Petruzzelli nella serata a lei dedicata per ricevere il prestigioso premio “Federico Fellini Platinum Award for cinematic exellence”.al Bif&st: l’antefatto L’attrice elegantissima come sempre indossa un abito in chiffon con grandi rose rosse, dai volumi ampi e lungo fino ai piedi, e lo abbina a un paio di décolletée di raso. I capelli raccolti in una treccia sono impreziositi da un cerchietto largo, uno degli accessori di maggiore tendenza delle ultime stagioni. La premiazione si svolge in ...