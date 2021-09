Gf Vip | Soleil Con il Fidanzato di Una Gieffina? Lo Scoop!

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Su Dagospia è stata sganciata una notizia bomba riguardantee l’attualedi Francesca Cipriani. Tra loro c’è stata una tresca? Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! La bomba di Alberto Dandolo: tresca trae ildella Cipry Alberto Dandolo su Dagospia ha sganciato una bomba riguardante una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Gf Vip. Stiamo parlando diSorge. Ma cosa ha combinato questa volte a la 27enne italo americana? Su Dagospia, il giornalista si dice certo cheabbia avuto una passione travolgente per l’attualedi Francesca Cipriani. Quest’ultima sarebbe invece all’oscuro di tutto! Non è chiaro se questo flirt sia avvenuto in passato, prima dell’incontro tra Alessandro e Francesca o se il ...

