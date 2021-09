"Errore giudiziario o cattiveria?". Fabrizio Corona ribalta le toghe: clamoroso verdetto in Cassazione (Di mercoledì 29 settembre 2021) Adesso la parola è della Suprema Corte: la Cassazione ha annullato il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva disposto il carcere per Fabrizio Corona. Lo riportano le agenzie battute questa mattina. Nessun commento da parte dell'ex re dei paparazzi, che però in una Ig stories dice: "E' arrivata la risposta della Cassazione. Annullata la revoca perché non potevano farlo. Grandissimo Errore giudiziario o cattiveria, odio infinito. Persecuzione nei miei confronti". L'ex fotografo dei vip è stato in cella fino a fine 2019 e poi ai domiciliari per motivi di salute. A marzo scorso, per una serie di violazioni, è stato disposto il ritorno in carcere: il provvedimento è stato sospeso allora dal tribunale di Sorveglianza e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Adesso la parola è della Suprema Corte: laha annullato il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva disposto il carcere per. Lo riportano le agenzie battute questa mattina. Nessun commento da parte dell'ex re dei paparazzi, che però in una Ig stories dice: "E' arrivata la risposta della. Annullata la revoca perché non potevano farlo. Grandissimo, odio infinito. Persecuzione nei miei confronti". L'ex fotografo dei vip è stato in cella fino a fine 2019 e poi ai domiciliari per motivi di salute. A marzo scorso, per una serie di violazioni, è stato disposto il ritorno in carcere: il provvedimento è stato sospeso allora dal tribunale di Sorveglianza e ...

