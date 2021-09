“È Luigi purtroppo”. Epilogo peggiore sulla scomparsa del 24enne: trovato morto non lontano da casa (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’Epilogo più tragico e che nessuno voleva si è purtroppo trasformato in dura realtà. Non c’è stato il lieto fine nella vicenda della sparizione del giovane Luigi, che è stato trovato senza vita. Aveva 24 anni e non si era più saputo niente di lui. Due giorni fa aveva deciso di uscire dalla propria abitazione per farsi una passeggiata e aveva detto ai suoi familiari che sarebbe tornato a casa poco dopo. Ma non c’è mai stato il suo ritorno e dunque erano state contattate le forze dell’ordine per far partire le ricerche. Ci si è subito messi alla ricerca del 24enne. Oltre alla denuncia presentata alle forze dell’ordine, era stata presa la decisione di riferire tutti i dettagli anche sui social network, nella speranza che qualcuno potesse comunicare informazioni importanti per il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) L’più tragico e che nessuno voleva si ètrasformato in dura realtà. Non c’è stato il lieto fine nella vicenda della sparizione del giovane, che è statosenza vita. Aveva 24 anni e non si era più saputo niente di lui. Due giorni fa aveva deciso di uscire dalla propria abitazione per farsi una passeggiata e aveva detto ai suoi familiari che sarebbe tornato apoco dopo. Ma non c’è mai stato il suo ritorno e dunque erano state contattate le forze dell’ordine per far partire le ricerche. Ci si è subito messi alla ricerca del. Oltre alla denuncia presentata alle forze dell’ordine, era stata presa la decisione di riferire tutti i dettagli anche sui social network, nella speranza che qualcuno potesse comunicare informazioni importanti per il suo ...

