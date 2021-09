Don Matteo, un altro triste addio: “ha già dato tutto” | C’è però un grande ritorno (Di mercoledì 29 settembre 2021) Don Matteo è una delle fiction più longeve della storia televisiva italiana. Il mitico Terence Hill, che ha impersonato il prete più famoso d’Italia, ha già girato l’ultima scena, salutando per sempre l’amato sceneggiato. Ma, colpo di scena: c’è un altro personaggio che ha svelato il suo addio definitivo. Don Matteo 13-AltranotiziaDon Matteo è arrivato alla sua tredicesima stagione e, nel tempo, si sono susseguite tante storie e tanti personaggi. I due, tra i protagonisti, più duraturi sono il maresciallo Cecchini, impersonato da Nino Frassica e, appunto, Don Matteo, il cui volto è di Terence Hill. Quest’ultimo, qualche giorno fa, ha postato una foto che rappresenta la sua ultima scena, ringraziando per il supporto mantenuto nel corso di questi lunghi ventidue anni. ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Donè una delle fiction più longeve della storia televisiva italiana. Il mitico Terence Hill, che ha impersonato il prete più famoso d’Italia, ha già girato l’ultima scena, salutando per sempre l’amato sceneggiato. Ma, colpo di scena: c’è unpersonaggio che ha svelato il suodefinitivo. Don13-AltranotiziaDonè arrivato alla sua tredicesima stagione e, nel tempo, si sono susseguite tante storie e tanti personaggi. I due, tra i protagonisti, più duraturi sono il maresciallo Cecchini, impersonato da Nino Frassica e, appunto, Don, il cui volto è di Terence Hill. Quest’ultimo, qualche giorno fa, ha postato una foto che rappresenta la sua ultima scena, ringraziando per il supporto mantenuto nel corso di questi lunghi ventidue anni. ...

