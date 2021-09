Destiny 2 che funziona su una calcolatrice è la folle idea di un fan (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un giocatore di Destiny 2 ha scoperto un modo per riuscire a far funzionare il titolo di Bungie anche su una calcolatrice grazie all'aiuto di Google Stadia. Tutto è cominciato da un tweet: "Ho un po' di tempo libero prima del lavoro. Vediamo se riesco a far funzionare Destiny 2 su una calcolatrice". Dopo qualche tempo l'utente Twitter è ritornato a scrivere, affermando di esserci riuscito: Destiny 2 funziona su una calcolatrice Texas Instruments TI-Nspire CX. "Ce l'ho fatta! Prossimamente pubblicherò anche un video" ha scritto. Ovviamente questo esperimento ha attirato la curiosità di diversi fan del gioco con una serie di domande su quali tasti schiacciare per sparare con la pistola e così via. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 29 settembre 2021) Un giocatore di2 ha scoperto un modo per riuscire a farre il titolo di Bungie anche su unagrazie all'aiuto di Google Stadia. Tutto è cominciato da un tweet: "Ho un po' di tempo libero prima del lavoro. Vediamo se riesco a farre2 su una". Dopo qualche tempo l'utente Twitter è ritornato a scrivere, affermando di esserci riuscito:su unaTexas Instruments TI-Nspire CX. "Ce l'ho fatta! Prossimamente pubblicherò anche un video" ha scritto. Ovviamente questo esperimento ha attirato la curiosità di diversi fan del gioco con una serie di domande su quali tasti schiacciare per sparare con la pistola e così via. Leggi altro...

Advertising

salsaudade : ma come fai di roshelle non è un inedito skdhhendksjdhsk è Say My Name delle destiny's child con un testo suo Itali… - destiny__summer : RT @gecemavisinh: una delle scene più dolorose ma spettacolari grazie all'interpretazione magistrale di Hande che ti lascia senza fiato e c… - Nicco2D : @RpgBox77 @Ghido85 @XboxGamePass È noioso perché ha una progressione senza senso,ma cosa significa lootare tendini… - mari_zucca : Ma Roshelle che ha riscritto il testo sulla base di Say my name delle Destiny's Child - fabritaara : REGINA CHE USA COME RIFERIMENTO LE DESTINY’S CHILD -

Ultime Notizie dalla rete : Destiny che Halo Infinite - Tech Demo, atto secondo Spero, in tal senso, che vi sia una piccola riorganizzazione delle finestre (e voglio dire, sono affezionato a Destiny 2 che in quanto a menu casinisti non ha nulla da imparare). In conclusione, non ...

Qualificazioni Europeo Under 19: c'è anche Zacchi tra i preconvocati azzurri ... gli azzurrini voleranno alla volta di Maribor dove prenderanno parte al Gruppo 12 , che vedrà l'... Federico Zuccon (Atalanta); Attaccanti : Tommaso De Nipoti (Atalanta), Destiny Efosa Egharevba (...

Destiny 2 altro che 'morto': il numero dei giocatori simultanei su Steam rimane positivamente alto Eurogamer.it Destiny 2 che funziona su una calcolatrice è l'idea bizzarra di un fan Un giocatore di Destiny 2 ha scoperto un modo per riuscire a far funzionare il titolo di Bungie anche su una calcolatrice grazie all'aiuto di Google Stadia. Tutto è cominciato da un tweet: "Ho un po' ...

U19, Tre viola convocati per il "Qualifying Round" In occasione del Qualifying Round in programma a Tirrenia dal 29 settembre al 2 ottobre e Slovenia dal 3 al 13 ottobre 2021, l’Allenatore Federale Sig. Carmine Nunziata, ha convocato i ...

Spero, in tal senso,vi sia una piccola riorganizzazione delle finestre (e voglio dire, sono affezionato ain quanto a menu casinisti non ha nulla da imparare). In conclusione, non ...... gli azzurrini voleranno alla volta di Maribor dove prenderanno parte al Gruppo 12 ,vedrà l'... Federico Zuccon (Atalanta); Attaccanti : Tommaso De Nipoti (Atalanta),Efosa Egharevba (...Un giocatore di Destiny 2 ha scoperto un modo per riuscire a far funzionare il titolo di Bungie anche su una calcolatrice grazie all'aiuto di Google Stadia. Tutto è cominciato da un tweet: "Ho un po' ...In occasione del Qualifying Round in programma a Tirrenia dal 29 settembre al 2 ottobre e Slovenia dal 3 al 13 ottobre 2021, l’Allenatore Federale Sig. Carmine Nunziata, ha convocato i ...