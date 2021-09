De Stasio e la risorsa ‘nonni’ | “Pronto un programma di attività sociali”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Gli anziani, i nostri genitori ed i nostri nonni, costituiscono senza dubbio unaimportante per la nostra città. Non solo perché incarnano la memoria storica, le tradizioni e l’esperienza di vita, ma perché sono ancora in grado di dare un contributo determinante alla società, ben lungi dal costituire un “peso”. Così Rosetta De, candidata sindaco del centrodestra alle amministrative di Benevento. “In tale ottica, e nel progetto di una città solidale, il centrodestra prevede la costituzione di un’associazione, promossa dal Comune, denominata “Noi Nonni” che si prefigga di realizzare, partendo dall’adesione dei nostri anziani, unarticolato dida loro poste in essere, fondamentali per la nostra comunità. Le...