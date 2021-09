(Di mercoledì 29 settembre 2021)un “nonno-pusher” adi Latina. Nella giornata di ieri i Carabinieri della stazione di borgo Podgora hanno tratto in arresto unoriginario di Viterbo per il reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. L’è stato trasferito presso la casa circondariale di Velletri. su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Cisterna, arrestato ‘nonno-pusher’: in manette 71enne per spaccio - News_24it : CISTERNA DI LATINA - Un uomo di 71 anni arrestato a Cisterna di Latina dai carabinieri di borgo Podgora. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Cisterna arrestato

Il Corriere della Città

...Castello diche hanno notificato a tre persone gravemente indiziate, a vario titolo, di 'fraudolento trasferimento di valori' e ' riciclaggio '. APPROFONDIMENTI LA DROGA Portici,...Un'autoche trasportava gpl si è staccata dalla motrice che la trainava fortunatamente ... El Mostafa Jelbab, 48 anni,l'altra sera a Vado per aver infastidito i clienti del ...Arrestato un “nonno-pusher” a Cisterna di Latina. Nella giornata di ieri i Carabinieri della stazione di borgo Podgora hanno tratto in arresto un 71enne originario di Viterbo per il reato di detenzion ...Nella giornata di martedì, a Cisterna di Latina, i carabinieri della Stazione di borgo Podgora hanno tratto in arresto un 71enne originario di Viterbo.