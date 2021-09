Bufera sul candidato sindaco Pd a Battipaglia | “Reddito di cittadinanza? Meglio la bustina di droga” video

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Èsu Antonio Visconti,del Pd e di tutto il centrosinistra, alle elezioni comunali a, in provincia di Salerno, dopo la sua frase choc sudi.Nel corso di un incontro organizzato nell’Istituto superiore Ferrari del Comune in provincia di Salerno, a proposito deldi, ildem, alla fine di un lungo ragionamento, ha pronunciato una frase che ha fatto sobbalzare sulla sedia quanti stavano seguendo sull’emittente Sud Tv in diretta, il dibattito: «Èche gli diamo unadial ragazzo». Una provocazione che ha scatenato un fuoco di fila di attacchi. A cominciare ...

Di fronte ad una platea di giovani delle scuole superiori è ancora più grave ed inaudito, perché si fa passare un messaggio equivoco sul tema della droga. Parole di una gravità inaudita.