Blazer: come lo porteremo questo autunno (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il Blazer è un capo che porteremo tantissimo questo autunno: è un evergreen, rende immediatamente elegante qualsiasi look e poi, diciamocelo, ci piace un sacco! Ecco qui di seguito qualche idea su come portarlo con stile per un autunno super cool. Blazer, come lo porteremo questo autunno: sopra capi coloratissimi Sapete che sono una grande sostenitrice dell’acquistare meno e meglio, quindi va da sé che un capo facile da abbinare o di un colore che ta potenzialmente bene con tutto è una scelta decisamente vincente. Lo portate più spesso e ne ammortizzate il costo, nel senso che vale la pena investire in un pezzo di qualità da mettere molte volte e con outfit diversi. A questo proposito, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ilè un capo chetantissimo: è un evergreen, rende immediatamente elegante qualsiasi look e poi, diciamocelo, ci piace un sacco! Ecco qui di seguito qualche idea suportarlo con stile per unsuper cool.lo: sopra capi coloratissimi Sapete che sono una grande sostenitrice dell’acquistare meno e meglio, quindi va da sé che un capo facile da abbinare o di un colore che ta potenzialmente bene con tutto è una scelta decisamente vincente. Lo portate più spesso e ne ammortizzate il costo, nel senso che vale la pena investire in un pezzo di qualità da mettere molte volte e con outfit diversi. Aproposito, ...

Advertising

Vanoudenhaegen : RT @lillydessi: Come vestirsi in autunno per essere elegante: 5 giacche moda - Marie Claire - meryanne61 : RT @lillydessi: Come vestirsi in autunno per essere elegante: 5 giacche moda - Marie Claire - lillydessi : Come vestirsi in autunno per essere elegante: 5 giacche moda - Marie Claire - mvolpe80 : @GianniVEVO2022 @MimmoAdinolfi No no, era una giacca intesa come blazer di un materiale tipo un maglione di Fascett… - bea_xls : recensioni di un blazer oversize grigio scuro a quadri tipo scozzese, una da una stella dicendo “oversize, non adat… -