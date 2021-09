Big in Calabria per la conclusione della campagna elettorale: domani arriva Conte (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ iniziato il conto alla rovescia per la chiusura della campagna elettorale in Calabria. E così l’unica regione al voto diventa crocevia e tappa obbligata per leader nazionali e big di partito in... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 29 settembre 2021) E’ iniziato il conto alla rovescia per la chiusurain. E così l’unica regione al voto diventa crocevia e tappa obbligata per leader nazionali e big di partito in...

Advertising

CDNewsCalabria : Regionali, i big della politica “in tour” in Calabria a sostegno dei candidati - lametino : Regionali, i big della politica in Calabria per chiusura campagna elettorale - - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Elezioni Calabria: unica regione al voto è tappa obbligata per leader nazionali e big di partito in a… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Elezioni Calabria: unica regione al voto è tappa obbligata per leader nazionali e big di partito… - France270300 : RT @Agenzia_Ansa: Elezioni Calabria: unica regione al voto è tappa obbligata per leader nazionali e big di partito in arrivo a dare man for… -