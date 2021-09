Arrestato consigliere comunale: in auto con droga e 45mila euro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Arrestato consigliere comunale in Sardegna: fermato dagli agenti della Questura dopo un sorpasso azzardato Foto PoliziaIl consigliere comunale di Anela (Sassari) Virgilio Vannini, è stato Arrestato dalla polizia perché aveva in macchina 1 Kg di cocaina e 45.480 euro. Gli agenti della Questura di Cagliari lo hanno fermato sulla Statale 387, vicino Serdiana (Sud Sardegna), dopo che aveva appena sorpassato un trattore. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Saman Abbas, un testimone: “Non è stato lo zio, suo padre è cattivo” Al fermo delle forze dell’ordine il consigliere si è dimostrato particolarmente nervoso e gli agenti hanno perquisito la vettura, un’Alfa Romeo 159. Sotto al cruscotto lato passeggero gli agenti hanno trovato tre ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 29 settembre 2021)in Sardegna: fermato dagli agenti della Questura dopo un sorpasso azzardato Foto PoliziaIldi Anela (Sassari) Virgilio Vannini, è statodalla polizia perché aveva in macchina 1 Kg di cocaina e 45.480. Gli agenti della Questura di Cagliari lo hanno fermato sulla Statale 387, vicino Serdiana (Sud Sardegna), dopo che aveva appena sorpassato un trattore. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Saman Abbas, un testimone: “Non è stato lo zio, suo padre è cattivo” Al fermo delle forze dell’ordine ilsi è dimostrato particolarmente nervoso e gli agenti hanno perquisito la vettura, un’Alfa Romeo 159. Sotto al cruscotto lato passeggero gli agenti hanno trovato tre ...

